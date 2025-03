Agi.it - La prima foto del Papa al Gemelli. Non ha i naselli per l'ossigeno

AGI - Alle 18:57 arriva latanto attesa dal 14 febbraio, giorno del ricovero diFrancesco. Alle 18:57 la sala stampa della Santa Sede diffonde l'immagine del Pontefice, di tre quarti, seduto sulla sedia a rotelle e senza iper l', nella cappellina accanto alla sua stanza al decimo piano del nosocomio. Uno scatto per mettere a tacere le fake news che da subito sono circolate. Sempre la sala stampa della Santa Sede ribadisce che la condizione di salute delè stabile. Anche domani non ci sarà il bollettino medico ma solo degli aggiornamenti. Bergoglio prosegue "con giovamento le terapie prescritte, tra cui quella respiratoria e motoria". Oggi, si sottolinea, non ha ricevuto visite e "ha trascorso la giornata tra preghiera, riposo e un po' di lavoro". Il: grazie bambini per le preghiere, aspetto di incontrarvi "Vi ringrazio tutti per le vostre preghiere, e ringrazio coloro che mi assistono con tanta dedizione.