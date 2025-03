Ilrestodelcarlino.it - La preferenziale non dorme mai: 8.200 verbali

Il ‘picco’ deve ancora arrivare. Cresce a un ritmo di oltre 200 multe al giorno il numero delle contravvenzioni staccate dalla Polizia locale Reno Lavino per la violazione della nuova Zona a traffico limitato istituita dal Comune di Casalecchio in via De Curtis, il largo viale che transita tra l’Unipol Arena e il Gran Reno. Negli ultimi quindici giorni infatti il numero totale delle multe inviate ad automobilisti che si sono infilati in questa doppia corsiariservata ad autobus e mezzi di soccorso ha raggiunto la cifra record di 8200. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 19 dicembre e, dopo un periodo di rodaggio, dal 7 gennaio il sistema di rilevazione fotografica e di sanzione connessa è entrato a pieno regime ai danni degli automobilisti, che hanno ignorato il divieto segnalato su entrambi i lati della strada comunale, dove per una lunghezza di circa 400 metri si sviluppano queste corte ma salatissime carreggiate, che si estendono dagli incroci tra la via Lennon e la rotatoria Villeneuve.