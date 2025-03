Ilrestodelcarlino.it - La polizia rimpatria in Tunisia un uomo rinchiuso a Montacuto

I poliziotti hanno dato esecuzione ad un’espulsione giudiziaria a carico di un cittadino tunisino di 29 anni. Lo straniero, gravato da precedenti penali per furto, rapina, lesioni e spaccio, si trovava recluso presso la Casa Circondariale di Ancona di. Al mattino, i poliziotti lo hanno prelevato dal carcere e lo hanno condotto presso la frontiera aerea di Fiumicino dove é stato preso in carico dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione della Questura dorica, specializzati nelle scorte internazionali, per condurlo nel suo Paese di origine, in quanto cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale e ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ad attenderlo all’aeroporto di Tunisi le autorità locali che lo hanno preso in consegna. È il 13esimo rimpatrio del 2025.