La PM dovrà affrontare diverse questioni personali e riaprire il caso del medico ucciso nella prima puntata della quarta stagione

Ultimo appuntamento con Imma Tataranni 4 (stasera alle 21.30 su Rai 1). Il sostituto procurato di Matera torna sulmorte delCalbi, protagonista di qualchefa. L’assassino non è l’infermiera Nadia. C’è dell’altro e ha a che fare con una vicenda avvenuta in un convento sulla fine degli anni ’90 e con un misterioso quadro dipinto da una suora. “Imma Tataranni 4”, terza: la clip con Calogiuri che saluta Imma X Leggi anche › Imma Tataranni ora è sola: Calogiuri è stato trasferito e Pietro vuole separarsi Calbi è statoperché aveva scoperto che la costruzione del nuovo ospedale era un affare losco e coinvolgeva pesci grassi come Latronico.