La più celebre è del 29 marzo 1964, che seguiva di pochi giorni la penalizzazione, poi cancellata, per il cosiddetto 'scandalo doping'. L'Inter a Pasqua, sarà la quinta volta nella storia

Toh, sessantuno anni dopo c’è un altro Bologna-Inter che si gioca nel giorno di. Solo che allora, il 29, fu la celeberrima ‘di sangue’, con in gioco l’onore ferito dei rossoblù dopo lo ‘scandaloe la prospettiva di contendere ai nerazzurri lo scudetto (poi vinto il 7 giugno nello spareggio dell’Olimpico), mentre il prossimo 20 aprile si spera che sia, almeno per il Bologna, unadi Champions. E il bello è che quello in programma tra un meseil quinto Bologna-Inter dellagiocato nel giorno di, dal momento che fino al campionato 1977-78 giocare nel giorno diera la regola. Ma partiamo dalla ‘di sangue’, etichetta che fu affibbiata alla sfida tra rossoblù e nerazzurri in quella primavera delin cui successe di tutto.