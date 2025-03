Sport.quotidiano.net - La Pianese torna a sorridere, Mignani e Da Pozzo stendono la Torres

Leggi su Sport.quotidiano.net

Piancastagnaio, 16 marzo 2025 –al successo dopo tre ko di fila lae lo fa al cospetto di un avversario di ottimo valore che si è reso spesso pericoloso. La squadra di Formisano ha però saputo resistere agli attacchi dei sardi riuscendo a portare a casa tre punti molto preziosi grazie ad prestazione di livello. Che sarebbe potuta essere un bella domenica lo si era capito dopo appena 90 secondi. Bravissimo Bacchin a recuperare la sfera e a triangolare con: l’esterno entra in area e serve nuovamente il bomber bianconero, che tocca la palla quel tanto che basta per battere Zaccagno per l’1-0. La risposta sarda non si fa attendere: al 4’ è Guiebre a penetrare dalla sinistra e a servire alla perfezione Fischnaller, che di testa è letale. È 1-1 al Comunale. Le zebrette si rendono pericolose al 18’, quando, sugli sviluppi di un corner, la palla termina sui piedi di Ercolani che, ingannato dal rimbalzo, non riesce a inquadrare la porta.