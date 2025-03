Ilgiorno.it - La paura corre sul filobus

Viaggio in Giappone di parecchi anni fa, nel 2008. Al termine della festa dell'associazione culturale italo-giapponese, intorno alle 11 e mezza di sera, un gruppo di ragazze della regione di Tokyo si congeda e saluta il gruppo: "Dobbiamo andare in stazione a prendere il treno.". Ricordo ancora lo stupore degli italiani, già all'epoca, nel vedere delle giovani trentenni tornarsene nella propria città a 30 o 40 chilometri dal centro della capitale in treno a mezzanotte. Ciò che era - ed è ancora oggi - del tutto normale fare in una megalopoli di 14 e più milioni di abitanti, spostarsi coi mezzi pubblici in tutta sicurezza a notte fonda, sta diventando impensabile in una città infinitamente più piccola come Milano. Gli episodi che raccontiamo si rincorrono uno dietro l'altro quasi ogni giorno.