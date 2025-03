Terzotemponapoli.com - La pagella di Venezia – Napoli

Ildopo la vittoria interna contro la Fiorentina non va oltre il pareggio a, ennesima occasione persa, adesso attesa per Atalanta -Inter, 5 palle gol nel primo tempo, ma alla fine la salva Meret0 – 0Ho visto questo:Meret 7: Un intervento nel primo tempo, qualche incertezza con Spinazzola che poteva costare caro, nel finale con un ottimo intervento evita la sconfitta agli.azzurri. Di Lorenzo 5: Partita sempre di sofferenza, qualche svarione in difesa e poco incisivo nel sovrapporsi. Rrahmani 7: Grande partita, salva ilcon un Intervento sulla linea nel primo tempo. Buongiorno 6: Oggi meno attento del solito, alterna buoni interventi con qualche errore di valutazione. Lobotka 5,5: Buon primo tempo in tandem con Gilmour, lento.