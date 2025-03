Quicomo.it - La lunga notte del 118 a Como e provincia: molto alcol, un'aggressione e due gravi incidenti

Leggi su Quicomo.it

Sabato sera eimpegnativi per i soccorritori del 118 e per le forze dell'ordine a, già a partire dalle 19 di ieri, 15 marzo, quando è scattato un codice rosso per un incidente in moto lungo la Napoleona, in direzione centro. Per quanto è stato possibile ricostruire, il.