Iodonna.it - La leishmaniosi canina rappresenta una sfida significativa per i veterinari di tutto il mondo, con una prognosi favorevole solamente sul 30% dei casi trattati

Roma, 13 Mar. – Launaper idiil, con unasul 30% deie con il rischio di danni irreversibili agli organi nel restante 70%, oltre all’incapacità di mantener stabili i risultati della terapia, con ricadute frequenti. Leggi anche › “Chic Dogs”: quando i cani sono compagni di vita di dive, regine, stilisti, faraoni La malattia, presente in 88 paesi, colpisce non solo i cani, ma anche gli esseri umani, anche se in Europa è molto diffusa fra i cani domestici con un’incidenza stimata tra 2,5 e 3 milioni di cani infetti. Questa malattia richiede un approccio complesso in quanto il sistema immunitario dell’ospite gioca un ruolo cruciale.