La legge-femminicidio oltre che inutile rischia di essere pure incostituzionale

Il testo è in contrasto con l’articolo 3 della Carta, che dice che «tutti sono uguali davanti alla»: come giustificare l’ergastolo a chi uccide una donna «in quanto donna»? E non c’è una recrudescenza dei reati.