Tvplay.it - La Juventus si è arresa, accusa a Thiago Motta e i giocatori: che bordata

Leggi su Tvplay.it

Una situazione complicatissima in casa: dopo il 4-0 contro l’Atalanta, è arrivato anche il 3-0 di FirenzeIl periodo dellaè tra i più complicati della storia bianconera. Le sconfitte per 4-0 contro l’Atalanta in casa e 3-0 con la Fiorentina a Firenze sono il manifesto di questo momento davvero pessimo: è la terza volta in tutta la storia della Juve che si registrano due sconfitte con almeno tre gol di scarto.Lasi èe i: che(Lapresse) – tvplay.itLe altre due volte sono state nel 1957, quindi ben 68 anni fa, e nel 2011 quando c’era Delneri in panchina, l’anno che ha preceduto la rinascita bianconera con i tre Scudetti di Antonio Conte e i restanti cinque ottenuti da Massimiliano Allegri per un totale di otto di fila.