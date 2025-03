Calciomercato.it - La Juve rifiuta Gasperini, ecco un altro ex: “È cresciuto tantissimo” | ESCLUSIVO

Continua il totoallenatore per il possibile post-Thiago Motta: ritorno di fiamma per il tecnico italianoFiorentina-ntus può essere l’ennesimo crocevia della stagione dei bianconeri. Dopo la batosta casalinga con l’Atalanta, la squadra di Motta è chiamata a un solo risultato: la vittoria per riscattare in parte l’umiliazione subita dalla Dea. L’italobrasiliano si gioca la panchina, per il futuro ma pure per il presente. Un ulteriore tracollo sarebbe complicatissimo da assimilare, rischiando di veder sfumata anche la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo vitale per la società.Thiago Motta e Gimapiero(Ansafoto) – calciomercato.itNel frattempo lasi guarda attorno, considera anche le altre possibili piste da percorrere tutte in ogni caso prima del Mondiale per Club di metà giugno.