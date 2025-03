Bergamonews.it - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sarà indolore?

Si chiude un’altra settimana all’insegna della volatilità: il 10 marzo il Vix ha toccato 27.9 (era intorno a 15 un mese prima). Settimana che ha visto l’indice della large caps, Ftse Mib registrare una modesta variazione pari al +0,16%. Negativo invece l’indice delle società star, Ftse Italia Star che lascia sul campo l’1,51%. Così come negativo è risultato l’indice delle micro caps, Ftse Italia Growth, che scende dello 0.90%. A livello di titoli, spicca nella settimana la performance di Telecom Italia (+9,45%) grazie a due report positivi. il primo di Barclays, che considera il titolo molto attraente sotto il profilo rischio/rendimento, conferma il rating “overwigth” e rivede al rialzo il target price a 0,4 euro per azione (da 0,37). Il secondo di Kepler Chrevreux che raccomanda di acquistare le azioni e rivede al rialzo il target price da 0,35 a 0,39 euro per azione.