La giornata La classifica ’scotta’ Due gli scontri diretti

Si allontano i playoff e rischiano oggi di avvicinarsi i playout. Il ko di Castellammare complica la marcia del Modena in chiave salvezza, ad oggi obiettivo primario visto il momento delicato, con i canarini che saranno oggi spettatori interessati delle due sfide salvezza delle 15, quella di Bolzano fra Sudtirol e Carrarese (se vince la squadra di Castori mette la freccia sul Modena) e quella dela Mapei Stadium fra Reggiana e Sampdoria (col Brescia entrambe a quota 31 viaggiano sull’ultimo gradino dei playout) che con risultati negativi potrebbero far ridurre il +4 attuale sulla zona calda di Zaro e compagni. Già ieri il primo risultato negativo è arrivato da Frosinone col terzo successo di fila dei ciociari, ora a -2 dal Modena. I laziali hanno rosicchiato ben 8 punti in 270’ alla squadra di Mandelli che nello stesso periodo ne ha colto solo uno in casa col fanalino Cosenza.