«La Germania sui conti fa quello che le pare»

Il ministro dell’Economia Giorgetti: «Fanno tutto da soli. Le regole approvate 6 mesi fa non sono più valide perché i tedeschi hanno deciso di spendere per gli armamenti». E per ottenere il via libera dei Verdi a indebitarsi, Merz si è impegnato ad azzerare le emissioni.