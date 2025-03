Ilrestodelcarlino.it - La Fermana stacca, da martedì si penserà al Fossombrone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha chiuso con un allenamento sabato pomeriggio la settimana delladi Mirko Savini, una seduta intensa dopo alcune giornate di doppi allenamenti nel corso della settimana. Ora due giorni di pausa con la ripresa della settimana tipo a partire dalla giornata di. E’ stata senza dubbio una settimana di carico, di benzina da mettere nel motore in vista di questo rush finale con sette partite che per i gialloblù significano altrettante finali. La necessità è quella di portare a casa almeno quattro vittorie per alimentare speranze di salvezza. Oltre a riprendere il gruppone dei play-out c’è altresì la necessità di mantenere la distanza dall’eventuale avversaria meglio posizionata inferiore agli otto punti altrimenti non si disputerebbe neanche il play-out. Ma un passo alla volta e la prima tappa sul taccuino è quella rappresentata dal, un match senza dubbio molto complicato considerando la predisposizione a viaggiare della squadra.