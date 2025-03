Ilrestodelcarlino.it - La cultura messa al rogo, è ora di ribellarsi

Sipario aperto. Buio. Semplici sedie nere. Al centro del palco una macchina nera, che genera fuoco arancione, caldo, intenso. In alto, sospesi, due schermi, ora neri ora colorati, l’uno di blu e l’altro di rosso. Dal buio entrano i cinque attori della compagnia Sotterraneo, che ci trascinano in una psichedelica performance teatrale liberamente ispirata al romanzo ‘Fahrenheit 451’, che Ray Bradbury pubblica nel 1953. Siamo nel 2051, in un mondo in cui i libri, la musica, il teatro sono messi al: è proibito pensare. Gli schermi dei dispositivi tecnologici, con i loro vuoti programmi di intrattenimento, sostituiscono la. Montag, poliziotto della squadra addetta ai roghi dei libri, non ci sta, si ribella e dovrà scontrarsi con il suo capo e persino contro la moglie Mildred, donna frivola e depressa, che odia i libri e crede che la felicità stia nel guardare tutto il giorno le sue serie preferite con un visore di ultima generazione.