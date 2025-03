Iltempo.it - La Cia spiava Moro dal primo governo. Report Usa desecretati: cosa emerge

La CiaAldodalla prima volta che entrò a Palazzo Chigi per guidare l'Italia. Perché da subito lo statista democristiano aprì le porte delalla Sinistra. Nelesecutivo messo in piedi,volle come vicepresidente Pietro Nenni, il potente segretario del Partito socialista. Facendo saltare sulla sedia gli 007 americani e dividendo i politici a Washington. «È ilitaliano dall'inizio della guerra fredda ad avere la partecipazione attiva del Psi», scrive il Pentangono il 3 gennaio 1964 in un documento rimasto top secret per 42 anni. «È il risultato di un accordo in base al quale il Psi, tradizionalmente neutrale, sosterrà gli impegni Nato dell'Italia in cambio di un vasto programma di riforme interne. I ministeri degli Esteri, della Difesa e della Sicurezza sono comunque ricoperti da sostenitori di lunga data di politiche filo-occidentali».