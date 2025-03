Bergamonews.it - La ChorusLife Arena apre le sue porte al Volley Bergamo: che parata di stelle nel pre-partita

Leggi su Bergamonews.it

. “Non vedevamo l’ora”, dicono i tifosi in attesa. Ed è un sentimento reciproco. Proprio così: la città non vedeva l’ora di riabbracciare la sua squadra, il1991, che torna dopo due anni di ‘esilio’ a Treviglio a giocare a casa propria, di fronte a 5mila persone. E a sua volta non aspettava altro che vivere questa giornata di festa, che resterà tale a prescindere da quello che succederà in campo. Perché allasi riunisce la storia rossoblù, in un momento comunque destinato a rimanere.La notte è stata di lavoro: sabato sera c’è stato lo spettacolo di Pif, poi una volta terminato è iniziata la trasformazione dell’, l’arrivo dei materiali da Treviglio, il taraflex, il videocheck, i controlli agli impianti, i cavi da tirare, le postazioni per la telecronaca.