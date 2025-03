Ilrestodelcarlino.it - La carica dei 700 tra i padiglioni. Fido per un giorno in passerella

A Ferrara la 53ª esposizione internazionale canina, l’evento apre oggi alle 9,30. L’iniziativa si terrà neidi Ferrara Expo e vedrà la partecipazione di moltissimi esemplari di razze diverse, valutati e giudicati da una giuria di esperti internazionali. Quest’anno saranno ben 700 gli amici a quattro zampe, provenienti dall’Italia e dall’estero, che si mostreranno in tutta la loro bellezza a partire dalle 9,30. In questa 53ª edizione i soggetti più rappresentati saranno i pastori scozzesi, i lagotti romagnoli, i levrieri e i golden retriever. Inoltre, sarà un’ottima occasione per scoprire delle razze molto rare e poco conosciute come il Laika della Jacuzia. Durante questa giornata, si disputeranno due trofei molto importanti: il 4° Trofeo Ercole d’Este riservato al miglior Lagotto romagnolo e il Memorial ’Marina Guidetti’ riservato al miglior Scottish Terrier.