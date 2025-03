Lanazione.it - La Bugia, una storia seria tutta pistoiese

Si faccia da parte chi pensa che questa non sia una cosasolo perché si ride, o solo perché da decenni si raccontano frottole. Come se anche le frottole non parlassero benissimo da sole di chi siamo o di chi un tempo siamo stati. A Le Piastre ne sanno qualcosa, loro che nel 1966 quelle "frottole" le raccontavano, microfono in mano, da un improvvisato balcone a una curiosa e fitta platea di paese incappottata e cappelli in testa come usava allora. Tante ne sono state dette negli anni, tante ne sono state premiate, ma soprattutto ciò che si è compiuto da allora e fino a oggi è stato un prezioso lavoro di memoria. Perché nelle bugie, confluite quindi a Le Piastre in vero e proprio Campionato c’è un pezzo dicollettiva importante. Qui risiedono solo alcuni dei motivi che hanno portato a organizzare un grande evento per il prossimo 21 marzo (ore 21) al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia intitolato ’Unavera.