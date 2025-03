Ilgiorno.it - La Brianza sguarnita, il grido d’allarme di pompieri e polizia: “Ci mancano 289 uomini”

Leggi su Ilgiorno.it

Monza, 16 marzo 2025 – Sono drammaticamente sotto organico, tanto da faticare a coprire i turni a rischio di lasciare zone del territorio pericolosamente scoperte. Non hanno gli alloggi per ospitare il personale in attivo da fuori, soprattutto giovani al primo incarico. Non hanno presidi che consentano di garantire sicurezza e interventi rapidi ed efficaci in alcune delle zone più periferiche dalla provincia. Stiamo parlando di agenti die vigili del fuoco, che in un’inedita alleanza hanno deciso di fare fronte comune per alzare la voce con Roma e risolvere i propri guai. Lo hanno fatto, dopo un incontro fra le rispettive segreterie provinciali, con il sindacato autonomo di(S.A.P.) di Monza e dellae del Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco di Monza e