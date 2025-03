Ilgiorno.it - La battaglie delle donne, tra “dimenticanze“ e nuove protagoniste

Severini Melograni Cara , mi chiamo come lei ma sono un pochino più grande: ho 77 anni. L’8 marzo è appena passato e io che di 8 marzo ne ho visti anche troppi mi chiedo sé queste ricorrenze servano poi a qualche cosa. Le nostre figlie e le nostre nipoti danno per scontato tutto: la parità, le quote rosa, e io mi rendo conto che invece sta cambiando il mondo intorno a noi e quello per cui abbiamo tanto lottato, pluff! Potrebbe scomparire da un momento all’altro. Basta vedere cosa succede nei sud del mondo e come levengono trattate: ridotte in schiavitù. E il mondo per così dire civilizzato che fa? Niente, sta zitto. C. Gentile collega, quello che lei scrive rispecchia una realtà terribile. L’Afghanistan che dovrebbe essere per tutte leoccidentali un argomento continuo, quotidiano di battaglia, ha l’onorecronache solo ogni tanto, magari soltanto in occasionecelebrazioni dell’8 marzo.