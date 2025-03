Ilgiorno.it - La banda del botto colpisce ancora. Fatta saltare la cassa del bancomat. Brusco risveglio alle 4 del mattino

Un altro sportelloè stato preso d’assalto e fattonel corso della notte tra venerdì e sabato, solo l’ultimo di una serie di colpi simili accaduti in tutto il territorio negli ultimi mesi. L’episodio ha avuto come teatro intorno3 e 45 ildella filiale nervianese del Monte dei Paschi, in via Rondanini. Ignoti sono infatti giunti sul posto, in pieno centro del paese, e hanno fatto esplodere ilcollocato all’interno del porticato di un condominio. Ovviamente ilha svegliato tutti i residenti della zona, ma fortunatamente non è stato rilevato alcun danno alla struttura dell’edificio sovrastante così come non risulta alcun ferito. Al momento non èpossibile quantificare il denaro sottratto in occasione del blitz. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della stazione dei carabinieri di Nerviano e il personale della Sezione operativa per i rilievi.