Juventusnews24.com - Koopmeiners, dopo le due panchine consecutive arriva la titolarità? Scelta fatta per Fiorentina Juve da Thiago Motta

di RedazionentusNews24, torna laper l’olandesele dueperdaTeunha visto il suo nome inizialmente in panchina sia contro il Verona sia contro l’Atalanta nelle ultime due uscite stagionali della. Decisione diversa, invece, per la sfida con ladi questa sera.dovrebbe schierare nuovamente dal primo minuto il calciatore olandese, più largo a destra come successo nelle ultime due gare.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DILeggi suntusnews24.com