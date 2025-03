Metropolitanmagazine.it - Katia Ricciarelli sugli ex amori importanti Josè Carreras e Pippo Baudo: “Sono stata molto gelosa”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e glipiùdella sua vita, dalla lunga relazione col tenore(durata dal 1972 al 1984) al presentatore televisivo, sposato nel 1986 e dal quale ha divorziato nel 2007 dopo tre anni di separazione. Glidi“Avevamo l’entusiasmo dei 23 anni, due artisti, due attori, imbevuti di storie d’amore, sopra le righe – ha dettoparlando di-. Io un’eroina,un latin lover. Non avevamo casa, sempre in giro, una coppia stupenda,stati 13 anni”. Lui aveva già moglie: “Si èarrabbiata, ma sareipossessiva anche io, specie con uno come lui, corteggiatissimo, come quasi tutti i tenori. Gli frugavo nelle tasche per scoprire se c’erano dei bigliettini.