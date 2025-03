Gossipnews.tv - Karina Cascella Torna in Tv: Ecco Dove La Vedremo!

si prepara are in televisione in un programma amatissimo. Ha già svelato qualche indizio sul suo ritorno.che cosa ha rivelato!si prepara a rientrare nel mondo della televisione e, a quanto pare, manca davvero poco. Lo ha annunciato lei stessa sui social, lasciando intendere che presto tornerà a far parte di una trasmissione molto popolare, nel ruolo che il pubblico ha sempre apprezzato.Rispondendo alle domande dei suoi follower, ha confermato che la TV le è mancata e che il suo ritorno è ormai imminente. Tuttavia, ha scelto di non svelare subito il nome del programma, limitandosi a dire che si tratta di una trasmissione seguitissima. Ha anche escluso categoricamente qualsiasi coinvolgimento nei reality show.Non sarà quindi tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi, né tanto meno tra i giurati di Amici, ruolo per cui ha dichiarato di non sentirsi adatta.