Kanye West pubblica un singolo insieme alla figlia North e a P Diddy

è da sempre un maestro nel far parlare di sé, nel bene e nel male. L’ultima trovata è statare su X un nuovo brano, intitolato Lonely Roads Still Go to Sunshine. Nulla di strano, in apparenza; nel brano, però, intervengono anche la sua primogenitae, soprattutto, Sean “” Combs, che ne sarebbe anche l’autore. Presenti anche il figlio del produttore al centro dello scandalo giudiziario, Christian “King” Combs, e la cantante Jasmine Williams.Il pezzo si apre con la voce diche pronuncia la frase: «Voglio solo ringraziarti tanto per esserti preso cura dei miei figli. Nessuno mi ha contattato, nessuno mi ha chiamato».replica: «Ti voglio tanto bene, amico. È come se mi avessi cresciuto. Anche quando non ti conoscevo, capisci cosa intendo?».e la guerra con Kim Kardashiane la, qualche anno faPrima di condividere sui social la traccia audio, il rapper hato (e poi cancellato, come al solito) una serie di messaggi tra lui e l’ex moglie Kim Kardashian.