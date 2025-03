Juventusnews24.com - Kalulu torna titolare in Fiorentina Juve: da quanto il difensore francese non gioca dal primo minuto coi bianconeri

Ci sarà Pierre Kalulu in difesa per la sfida di questa sera alle 18.00, con Thiago Motta che ha deciso di puntare sul francese nel ruolo di terzino sinistro al posto di Andrea Cambiaso. Prima partita da titolare per l'ex Milan dopo il rientro dall'infortunio contro Verona e Atalanta: è dal 29 gennaio (Benfica 0-2) che Pierre non scende in campo dall'inizio. PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DI THIAGO MOTTA