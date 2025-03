Juventusnews24.com - Kalulu Juve, il francese ci sarà contro i viola? Thiago Motta ha fatto la sua scelta ufficiale

di RedazionentusNews24, il difensore comporrà parte dell'undici titolare di Fiorentina? Ecco ladiPierreè una delle grandi novità della formazione che verranno proposte in Fiorentina. C'era molta attesa attorno alla decisione sul numero 15 bianconero, che può tornare a giocare in campo.sfrutta questa rinnovata disponibilità e ha deciso di affidargli il comando centrale della difesa. Ilcomporrà il duo con Lloyd Kelly. Fuori Gatti, che partirà dalla panchina per la sfida del Franchi.