Calciomercato.it - Juventus, il nuovo allenatore arriva con due suoi pupilli

Leggi su Calciomercato.it

La richiesta del tecnico non è passata inosservata: ha già le idee chiare sul da farsi. Lo scenarioIl match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio passaggio cruciale dell’avventura di Thiago Motta sulla panchina della. Una sconfitta, infatti, renderebbe ancor più movimentata la situazione relativa al futuro del tecnico bianconero, la cui posizione non era mai stata messa in discussione come successo negli ultimi giorni. Rinfrancato dalla ‘fiducia’ della proprietà, l’exdel Bologna si è mostrato piuttosto tranquillo nella conferenza stampa antecedente alla sfida con i gigliati. La posta in palio, però, è davvero alta., ilcon due(LaPresse) – Calciomercato.itL’intenzione della proprietà dellasarebbe quella di continuare con Thiago Motta fino a fine stagione quando poi si valuterà a bocce ferme il da farsi.