Rompipallone.it - Juventus, Giuntoli non si tira indietro: le sentenze su Motta e Vlahovic

Leggi su Rompipallone.it

Le parole del ds della Juve al termine della partita sono molto eloquenti sia sul tecnico che sui calciatoriEnnesima batosta per la: la squadra guidata da Thiagoviene travolta dalla Fiorentina subendo tre reti. Una prestazione che rispecchia la stagione disastrosa del club bianconero. Con questa sconfitta la corsa al quarto posto si complica ancora di più, considerando anche la rotonda vittoria del Bologna contro la Lazio.I tifosi bianconeri sono ormai stufi di queste pessime prestazioni e sui social è già iniziata una pioggia di critiche verso allenatore e giocatori. Al termine del match il ds Cristianoha parlato ai microfoni di Dazn, sottolineando l’immensa delusione del club per l’attuale rendimento.: “Spiegazione del momento? Ne usciremo”Il direttore sportivo bianconero ha commentato la prestazione in casa della Fiorentina, esprimendo tutta la sua fiducia nel gruppo squadra.