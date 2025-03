Calciomercato.it - Juventus: esonero Motta alla sosta, c’è un nome nuovo che intriga – TS

Thiagoresta a rischio. Il tecnico della, dopo la clamorosa debacle in casa contro l’Atalanta che ha posto fine ai sogni scudetto bianconeri, resta sulla gratica.: chi è in pole in caso diLaattende una reazione dsquadra e dal proprio allenatore. La gara contro la Fiorentina di oggi sarà decisiva per il futuro di Thagosulla panchina della Juve.Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, la società bianconeri continua a non essere sicura della conferma del tecnico in panchina fino al termine della stagione. I bianconeri, per questa ragione, nel corso degli ultimi giorni avrebbero sondato diverse idee in caso di.Xavi HernandezI bianconeri non sono soliti mandar via un tecnico a stagione in corso, tuttavia l’incombenza del Mondiale per Club non permetterà in estateJuve di programmare la prossima stagione in maniera consuetudinaria.