Serieanews.com - Juve, Thiago Motta è al capolinea: basta leggere quest’intervista per capire

di una persona molto vicina arivela più di quanto sembri. A volte,tra le righe perche il tempo è finitoè alper(AnsaFoto) – serieanews.comC’è una legge non scritta nel calcio. Non parlo di regole di campo, quelle le conosciamo tutti. Parlo di quel codice silenzioso che governa i rapporti tra società, allenatori, procuratori e. chi deve decidere le sorti di un progetto tecnico.Chi mastica questo mondo lo sa: quando parla un agente, o qualcuno molto vicino a un calciatore, non lo fa mai tanto per fare due chiacchiere. E se si espone, c’è sempre un motivo. Sottotraccia, certo. Ma c’è. E stavolta, il motivo è chiaro come non mai.Dario Canovi, che è stato a lungo l’agente die ora l’ha ‘ceduto’ a suo figlio, non è certo l’ultimo arrivato.