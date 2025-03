Serieanews.com - Juve, ribaltone totale: esonero Motta e addio Giuntoli, terremoto alla Continassa

Leggi su Serieanews.com

, un’altra pesante sconfitta in campionato:pere via anche– SerieAnewsUn’altra domenica da incubo per lantus. Dopo il pesantissimo 0-4 incassato contro l’Atalanta, i bianconeri sono stati travolti dFiorentina con un secco 3-0, scatenando un vero e proprio. La squadra è apparsa ancora una volta senza idee, senza energia e incapace di reagire.Un crollo che non può più essere ignorato e che potrebbe portare a decisioni drastiche. La dirigenza è chiamata a prendere provvedimenti immediati per evitare che la stagione si trasformi in un disastroa un passo dall’: chi lo sostituirà?Non è più un semplice rumors: Thiagosembra ormai destinato all’