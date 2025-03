Juve nel pallone ma il ds Giuntoli esclude l’esonero di Motta | Progetto valido dobbiamo uscirne insieme – Il video

Leggi su Open.online

«Il momento è molto delicato, ma rimaniamo della stessa idea: da questa situazione si esce tutti». Lo ha detto il direttore sportivo dellantus, Cristiano, rispondendo a caldo alle domande dei cronisti sportivi di DAZN subito dopo la sconfitta per 0-3 subita dalla Fiorentina. Tradotto: nessun esonero del tecnico Thiago, nonostante la seconda batosta consecutiva in campionato (una settimana fa l’umiliante 0-4 in casa con l’Atalanta), che fa seguito alla doppia eliminazione da Champions League e Coppa Italia. «Siamo ancora convinti che ilsia– ha detto in tv– Tutti si devono prendere le proprie responsabilità, ripeto, la parola è “tutti“. Ora, dopo il dispiacere a caldo, dovremo fare un’analisi più approfondita, col tempo». Ma l’imperativo nell’immediato, per il ds, è quello di «stare tutti uniti perché nei momenti di difficoltà si esce tutti».