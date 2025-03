Juventusnews24.com - Juve Genoa Primavera 1-0 LIVE: i bianconeri mantengono il vantaggio, Padoin inserisce Finocchiaro

di Nicolò Corradino: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la trentesima giornata di campionato 2024/25Laarriva da due importanti successi in campionato ma anche dall’eliminazione in semifinale dalla Coppa Italia: itornano in campo per sfidare il1-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – Cominciata.4?subito in controllo in questo avvio –che fanno girare sapientemente il pallone da una parte all’altra del campo, senza però trovare spazi fin qui. Ilè chiuso bene nella propria metà in questo avvio.5? Punizione Ripani, occasione– Traiettoria del centrocampista in area, deviazione di testa che però si spegne a lato della porta di Lysionok.