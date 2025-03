Juve da incubo, dopo l’Atalanta travolta pure dalla Fiorentina (3-0). Thiago Motta ai saluti?

Leggi su Open.online

Nuova batosta in campionato per lantus diper 3-0, coi gol di Gosens, Mandragora e Guðmundsson. La bruciante sconfitta segue di una settimana esatta quella patita domenica scorsa in casa con: allora le reti subite erano state ben quattro. Il destino di, preso a settembre per tentare di rilanciare i bianconeri, pare ora appeso a un filo. In campionato laè ora virtualmente fuoriChampions League, scalzata al quarto posto dal Bologna (protagonista di un’altra goleada sorprendente, alla Lazio). E a febbraio è stata eliminata primaChampions League (dal Psv Eindhoven) e poiCoppa Italia (dall’Empoli). Così che da settimane ormai i tifosi sono sconcertati e/o furenti. E a capitanare la rivolta ci sono anche vip del calibro di Massimo Giletti e Flavio Briatore, che chiedono ora alla dirigenza un deciso cambio di passo.