Zonawrestling.net - Josh Alexander fa un’apparizione a sorpresa a Maple Leaf Pro Wrestling e annuncia il suo ritorno

Leggi su Zonawrestling.net

ha fattonon pubblicizzata durante la seconda serata diProMayhem, svoltasi sabato a Windsor.L’intervento adurante il main eventNei momenti finali del main event, i Jet Setters – KUSHIDA e Kevin Knight – sembravano avere la meglio su Mike Bennett e Matt Taven del Kingdom, quando Blake Christian e Sheldon Jean sono intervenuti per interferire. A quel punto,è corso sul ring per riequilibrare la situazione e respingere l’attacco.L’annuncio delPro in maggioDopo l’intervento,ha tenuto un promo in cui hato che tornerà inPro a maggio per l’evento Northern Uprising, che si terrà al Mattamy Athletic Center di Toronto, struttura situata sul terreno dell’exGardens.