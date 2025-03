Oasport.it - Jonathan Milan firma il bis alla Tirreno-Adriatico: “Ganna favorito per la Sanremo, io ho sensazioni positive”

ha vinto la settima e ultima tappa della2025, conquistando così il secondo successo in questa edizione della Corsa dei due Mari. Il velocista friulano si è imposto di forza sul traguardo di San Benedetto del Tronto, battendo in maniera nitida l’irlandese Sam Bennett e l’olandese Olav Kooij in una volata a ranghi compatti.L’alfiere della Lidl-Trek si è ripreso brillantemente dopo la caduta di qualche giorno fa e ha bissato l’affermazione ottenuta nella seconda tappa sul traguardo di Follonica, conquistando il quinto sigillo stagionale a livello individuale e lanciandosi con ottimismo verso lao-, Classica Monumento in programma sabato 22 marzo.Il 24enne è stato lanciato brillantemente dai compagni di squadra, che nel finale sono stati supportati anche da Filippo