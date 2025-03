Serieanews.com - Jonathan David, l’addio a zero ma l’Inter ora trema: può vederlo nella storica rivale

saluta il Lille a parametrolo vuole ma c’è un grande problemamaora: può(Ansa Foto) – SerieAnewsUn gol pesante in una notte di Champions League, poialla competizione.ha lasciato il segno anche nell’ultima gara giocata dal suo Lille contro il Borussia Dortmund, trovando la rete che aveva illuso i francesi prima della rimonta tedesca.Nonostante l’eliminazione, il centravanti canadese ha confermato il suo valore, facendo capire a tutti che è pronto per il salto in una big europea. E tra le pretendenti più attente c’è, che lo segue da vicino in vista della prossima stagione.Una stagione da protagonista: i numeri diIl talento dinon è certo una novità, ma in questa stagione il classe 2000 ha raggiunto un livello di maturità tale da renderlo uno dei nomi più caldi del mercato.