Ilrestodelcarlino.it - Jesina, solo un pareggio. Almeno una notte in vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

APPIGNANESE 11 APPIGNANESE: Piergiacomi, Zitti, Fermani, Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello, Gagliardini, Tarquini, Voinea, Jayed. All. Cotica.: Gasparroni, Borocci, Zandri, Zagaglia, Marengo, Lapi, Massei, Paradisi, Cordella, Russo, Massei. All. Omiccioli.Arbitro: Spadoni di Pesaro.Reti: 31’ pt Mongiello, 30’ st Lapi. Occasione sprecata dallache in casa dell’ultima in classifica prendeun punto. Sul campo di Appignano finisce 1-1. Per unala formazione leoncella aggancia la Fermignanese inalla classifica del girone A di Promozione, in attesa del risultato odierno della Fermignanese che è di scena a Pergola. Addirittura è un pari in rimonta per i biancorossi. Perché appena passata la mezz’ora è l’Appignanese a scappare in vantaggio con Mongiello che sfrutta alla perfezione un assist di Voinea.