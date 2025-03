Movieplayer.it - Jenna Ortega svela il suo passato nel MCU e commenta le teorie sul suo futuro nei Marvel Studios

Leggi su Movieplayer.it

La star di Mercoledì,, ha parlato delleche la vedono protagonista nelCinematic Universe, rivelando di aver già debuttato nel MCU in. Grazie ai suoi ruoli da protagonista nel revival di Scream, nella serie Netflix Mercoledì e nel sequel di Beetlejuice dell'anno scorso,sta rapidamente diventando una delle giovani attrici più richieste di Hollywood. Non sorprende, quindi, che siano circolate voci riguardo a un possibile ingresso dell'attrice nei. Diversi rumor hanno infatti suggerito chesarebbe stata presa in considerazione per un ruolo di rilievo all'interno delCinematic Universe, ma fino ad ora non è stato mai specificato quale personaggio potrebbe interpretare. Nonostante l'interesse da parte della, resta da vedere se la star di Death of .