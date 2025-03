Biccy.it - Jasmine Carrisi a The Couple insieme a due sorelle famose

Ci sarebbe anchenel cast di The, il “nuovo Grande Fratello” che condurrà Ilary Blasi a partire dal prossimo 7 aprile. A fare il suo nome è stato TvBlog che ha anche specificato che “la formazione del cast, opinionisti compresi, è ancora in alto mare“. E che il montepremi potrebbe essere addirittura un milione. Questo perché “scelta fortemente voluta nella speranza di convincere i vip giusti a partecipare, che però sembra fatichino comunque ad arrivare“.Nonostante la difficoltà nel creare il cast, TvBlog ha smentito l’indiscrezione di Davide Maggio che aveva ipotizzato uno slittamento del calcio di inizio a metà aprile. Thepartirà lunedì 7 aprile.a The, con lei anche leBoccoliOltre, la produzione avrebbe confermato anche leBoccoli, al secolo Brigitta Boccoli e Benedicta Boccoli.