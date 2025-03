Dilei.it - James Van Der Beek sul cancro: “Faccia a faccia con la morte, non potevo essere più un padre”

Van Derha pagato lo scotto della sua fama: si è ritrovato costretto a rivelare al mondo intero di avere un tumore al colon retto al terzo stadio. Lo ha fatto con un’intervista a People a novembre 2024, perché altrimenti da lì a poco i giornali avrebbero riportato tutto. Una situazione durissima per lui, che negli ultimi mesi ha vissuto “con la”: su Instagram, ha scelto di parlare a cuore aperto della sua situazione personale.Van Derparla delLa diagnosi diha avuto un impatto sulla sua vita, ma anche sul suo matrimonio e sulla sua famiglia: èVan Dera parlare sui social, dove ha scelto di raccontare in prima persona l’anno più duro della sua vita. “Volevo condividere con voi qualcosa che ho imparato”, lo ha fatto in occasione dei festeggiamenti del suo 48esimo compleanno.