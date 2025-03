Oasport.it - Jack Draper piega in tre set Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells! Il britannico fa un favore a Jannik Sinner

compie l’impresa e fa unal suo amico. Ilha sconfitto nella secondadel Masters1000 diil campione delle due ultime edizioni,(n.3 del mondo), col punteggio di 6-1 0-6 6-4 in 1 ora e 45 minuti di gioco. Una partita molto strana in cui i due tennisti hanno commesso a turno tanti errori nei primi due set, mentre nel terzo un episodio controverso sul’1-1, in cui le decisioni di Mohamed Lahyani sono state tutt’altro che puntuali, è andato a incidere sullo sviluppo della frazione, anche nell’incapacità didi trovare una continuità di rendimento nello stesso incontro.E cosìha interrotto a 16 la serie di vittorie consecutive dell’iberico su questi campi e fatto perdere anche 600 punti al funambolo di Murcia in classifica.