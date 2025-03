Serieanews.com - Italiano, che cosa sei! Le 3 big che potrebbero prenderlo in Serie A

Vincenzo, dopo l’exploit col Bologna, sarà l’allenatore più corteggiato dellaA: chi può puntare su di lui per la prossima stagione?, chesei! Le 3 big cheinA (Foto: Lapresse) –anews.com C’è sempre un momento preciso in cui capisci che uno ha fatto il salto. Che non è più solo “quello bravo”, ma quello che tutti vogliono. Ecco, per Vincenzo, quel momento è arrivato. Ed è arrivato con fragore: 5-0 alla Lazio, concorrente diretta per la Champions, e clamoroso quarto posto. Un risultato che ha ribaltato le gerarchie e, forse, pure il destino del prossimo mercato allenatori.era già l’uomo del momento. Il suo Bologna giocava bene, anzi benissimo, e si era infilato nella lotta per l’Europa senza mai sembrare fuori posto.