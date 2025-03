Oasport.it - Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2025: orario, programma, streaming

Un test molto importante per la Nazionalena di. Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 marzo, precisamente all’1:00, si gioca infatti, quarto match valido per il Round Robin dei Campionatidi, quest’anno in scena in Corea del Sud, precisamente sul ghiaccio di Uijeongbu.Sfida di grande prestigio per Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli, alle prese con una delle compagini più blasonate a livello europeo e molto competitiva in ottica intercontinentale.Ci si aspetta una buona risposta da parte delle azzurre, specie dopo la bruttissima sconfitta nel match inaugurale con la Danimarca, partita che ha preceduto gli incontri contro Giappone e Stati Uniti. Serve dunque davvero massima concentrazione per guadagnare quanti più punti possibile e raggiungere le prime quattro posizioni.