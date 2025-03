Ilrestodelcarlino.it - Italia Nostra: "Tangenziale, quei lavori sono pericolosi"

torna a denunciare "con profondo sconcerto" il massiccio sbancamento della collina lungo laNord di Ascoli vicino allo stadio Del Duca. "A nullavalse le nostre segnalazioni del 2014 e del 2022" si legge nella nota inviata alle istituzioni, in cui l’associazione lamenta "l’ennesima aggressione al sistema collinare, che ha letteralmente stravolto l’armonia e la sicurezza del sito".segnala che "il lamentato sbancamento, pur in una zona che sembra soggetta sovente a pericolo di frane, è stato drammaticamente ampliato, per giunta, per permettere accanto alla stazione di rifornimento di carburanti la probabile sistemazione di un grande serbatoio fuori terra da utilizzare come deposito". L’associazione sottolinea che "ci auguriamo si tratti solo di una supposizione", ma solleva forti preoccupazioni in merito alla possibile presenza di gas liquido.